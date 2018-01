Mata filha à facada depois de lhe dar piza

Pai publicou fotografias da criança de 9 anos minutos antes do crime.

Um homem inglês é suspeito de matar a própria filha, de apenas nove anos, à facada, tendo tentado cometer suicídio em seguida. Bill Billingham publicou várias fotografias com a pequena Mylee, minutos antes de a matar.

O caso, ocorrido em Brownhills, está a chocar o Reino Unido. O homem tinha saído de casa da família há cerca de um mês, depois de se ter divorciado da mulher e mãe de Mylee, Tracey Taundry.

Na última fotografia que divulgou, e que a polícia acredita ter sido tirada escassos minutos antes de esfaquear a menor, Bill mostra Mylee a comer piza. "Piza na caminha", lê-se na legenda da fotografia, na qual a mãe da menor colocou ‘gosto’.

Depois de esfaquear a menor, o homem golpeou-se no abdómen com a mesma faca. Bill, de 54 anos, encontra-se em estado grave a ainda terá que ser sujeito a mais uma intervenção cirúrgica.

A polícia foi chamada por vizinhos e Mylee foi encontrada ainda com vida. A menor acabou por não sobreviver aos ferimentos e acabou por ser declarada morta no local pouco depois. Segundo a família, a mãe está "completamente arrasada e ainda em estado de choque", pois nada fazia prever este desfecho trágico.

A separação do casa terá sido pacífica mas o homem não estaria a lidar bem com o despedimento da empresa onde trabalhava e temia perder a custódia da filha. Na casa para onde se tinha mudado há poucas semanas contavam-se dezenas de fotografias de Mylee em todas as divisões, incluindo em mantas e almofadas.

"Agradecemos a todos a preocupação e as mensagens de pesar. O mínimo que podem fazer é rezar por nós. Não temos conseguido dormir e ainda estamos a processar tudo o que aconteceu. Ainda não sabemos todos os contornos desta tragédia. Estamos devastados", disse um familiar da mãe, Tracey Taundry. A última vez que a mãe da menina foi vista foi à porta de casa do ex-marido, quando recebeu a notícia de que a filha estava morta.

"Ela chorava e tremia por todo o lado. Gritava ‘esfaquearam a minha menina’ e ouvia-se pelo bairro todo. Foi horrível", relata um vizinho.