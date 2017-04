Mata filhos em frente à mulher para a torturar

O caso chocou a população de Dearborn Jeights, no estado norte-americano do Michigan e continua a dar que falar. Gregory Green, já apelidado de ‘o Diabo disfarçado’, matou os dois filhos e os dois enteados à frente da mulher, Faith, para a torturar, depois de esta ter pedido o divórcio várias vezes.

O caso remonta a setembro do ano passado mas Gregory já tinha cadastro por crimes muito semelhantes. Em 1991 foi condenado por ter esfaqueado a ex-mulher, Tonya, que estava grávida de seis meses e tinha ameaçado deixá-lo. Mas havia alguém que acreditava na redenção do criminoso. O pastor da igreja local que Gregory frequentava, Fred Harris, escreveu uma carta a apelar a uma redução da pena do norte-americano, argumentando que o homem "tinha mostrado arrependimento profundo" e que "foi a falta de autocontrolo que o levou a cometer tal ato". Gregory acabou por sair da prisão ao fim de 15 anos.

Foi recebido de braços abertos na igreja e ficou eternamente grato ao pastor Fred Harris. Mal este sabia como o homem que tinha ajudado lhe iria agradecer. Gregory apaixonou-se pela filha do pastor, Faith, que cinco anos depois viria a tentar matar.

Faith já tinha dois filhos, Kara e Chadney, de 17 e 19 anos, quando se casou com Gregory, em 2008. Os dois tiveram duas meninas Koi e Kaleigh, que desde cedo mostraram talento para o ballet. A pouco e pouco, Faith começou a ver a verdadeira personalidade do marido: quando se irritava, esmurrava-a, pontapeava-a, ameaçava-a de morte e dizia ‘que as coisas iam ficar muito feias’ para ela e para os filhos.

A mulher pediu uma ordem de restrição em 2013, que lhe foi negada e, em agosto de 2016, foi-lhe concedido o pedido de divórcio. Era a terceira vez que o pedia. Gregory ficou furioso e decidiu que se ele não podia ter a família que queria, mais ninguém podia.

Espancou Faith e os enteados e amarrou-os. Levou a mulher para a garagem e depois as filhas de ambos, de quatro e cinco anos. Fechou as meninas que choravam no carro e ligou uma mangueira ao tubo de escape, inserindo-a no interior do veículo. Faith foi obrigada a ver as duas meninas morrerem à sua frente, intoxicadas pelo fumo, antes de ser esfaqueada com um x-ato. O marido cortou-lhe a cara e deixou-a permanentemente desfigurada. Depois foi buscar uma arma.

Trouxe os filhos de Faith e abateu-os a tiro em frente à mãe. Depois chamou uma ambulância e confessou os crimes. Quando os serviços de emergência chegaram encontraram os filhos mais velhos de Faith mortos aos pés da mãe. Os corpos das meninas, Koi e Kaleigh, foram encontrados num quarto. Gregory foi prontamente detido.

No início do julgamento, Faith prestou um corajoso depoimento em frente do homem que lhe destruiu a família. "És um artista do engano. Um monstro, o Diabo disfarçado. Vais arder no Inferno para toda a eternidade pelo que fizeste" afirmou a mulher. Para poupar a Faith a dor de um demorado julgamento, a acusação encetou um acordo com o criminoso, que se declarou culpado e foi agora condenado a pelo menos 97 anos de prisão.

O que achou desta notícia?







83.3% Muito insatisfeito

83.3%





16.7% Muito satisfeito