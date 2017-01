Mata filhos recém-nascidos e esconde corpos

Uma mulher de 30 anos confessou ter matado dois filhos recém-nascidos pouco depois de ter saído da maternidade no Paraná, no Brasil.

De acordo com as autoridades brasileiras, um dos crimes foi praticado em 2013 e o outro no sábado, dia 31 de dezembro.

Os casos foram descobertos depois de uma denúncia anónima sobre o último crime. A suspeita começou por negar que tinha estado grávida, condição que inclusive escondeu aos familiares. Contudo, as autoridades encontraram uma ficha de parto, no Hospital de Santa Izabel do Oeste, onde indicava que a brasileira tinha dado à luz um menino de 3.3 kg.

Perante esta prova, a suspeita acabou por confessar que asfixiou o bebé depois de deixar o hospital e que escondeu o corpo em casa até que pudesse mandá-lo para dentro de uma fossa.

Durante o interrogatório, a mulher revelou ainda que tinha matado outro filho recém-nascido, em Setembro de 2013 alegando que cometeu os crimes por já ter cinco filhos e não querer mais nenhum.

As autoridades, com a ajuda dos bombeiros locais, fizeram escavações em duas fossas da casa onde mora a suspeita, mas não encontraram nenhum corpo.

O site brasileiro G1 avança que a mulher foi presa e vai responder pelo crime de ocultação de cadáver e por infanticídio ou homicídio qualificado.

