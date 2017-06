Mata marido com facada no peito

Alfredo Turcumán, um jovem argentino de 28 anos, morreu na quinta-feira, na cidade de San Juan, depois de ter sido, alegadamente, esfaqueado no coração pela companheira.

Esta não era a primeira vez que Alfredo sofria de maus tratos por parte da mulher, Claúdia Moya, também com 28 anos.

Estas situações e nunca foram "valorizadas" por parte das autoridades, como conta um dos familiares ao jornal La Nación – "ele chegou a fazer queixa, mas os polícias desvalorizaram o caso". O homem acabou por deixar de fazer qualquer tipo de denuncia à polícia quando da última vez alguns dos agentes chamaram-lhe "mariscas" por não se impor aos comportamentos da companheira.

De acordo com fontes policiais escutadas pelo jornal El Tiempo, a relação do casal era "bastante conflituosa" e com "episódios muito violentos" e apesar de Cláudia estar grávida, os dois não conseguiam "mantar um relacionamento estável".

Durante as investigações sobre a morte de Alfredo, a polícia da Argentina deteve a companheira que disse não ter tido qualquer participação no incidente. Cláudia justificou a perfuração da zona do coração do marido como um "acidente doméstico" enquanto arranjavam uma fechadura estragada. Contudo, as perícias forenses revelaram que a ferida era demasiado profunda para uma situação não intencional.

Cláudia Moya está até ao momento em prisão preventiva e aguarda segundo interrogatório judicial para o final desta semana no tribunal de San Juan.

