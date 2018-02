Mata marido com veneno no jantar

Mulher confessou que cometeu o crime por ciúmes.

Uma mulher de 52 anos entregou-se à polícia esta quinta-feira, em Campina Grande, no Brasil depois de ter matado o marido, de 61 anos, com veneno.

De acordo com o site brasileiro G1, a homicida confessou às autoridades que cometeu o crime porque o companheiro tinha uma relação com outra mulher. A assassina admitiu ainda ter colocado um veneno usado para matar ratos no cuscuz e refrigerante que o marido jantou. A seguir deitou-se a dormir.

A mulher foi detida e o corpo do homem levado para o Instituto de Medicina Legal local para ser autopsiado. O casal vivia junto há seis anos.