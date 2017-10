Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata namorada e corta corpo com serra dentro da banheira

Homem colocou o cadáver em vários sacos e distribuiu-os por vários caixotes na cidade.

04.10.17

John Charlton colocou a namorada Ingrid Lyne dentro da banheira e matou-a tendo, em seguida, cortado o cadáver em pedaços e espalhado-o por vários caixotes do lixo. O crime ocorreu em Seattle, nos Estados Unidos, em abril do ano passado, mas só agora o homem se deu como culpado.



Ingrid, de 40 anos, tinha três filhas, todas menores de idade. A sua cabeça, uma das suas mãos, uma perna e um pé foram encontrados pelo dono de uma casa da cidade quando se deslocou ao seu caixote do lixo.



Outras partes do corpo foram encontradas noutros caixotes e no centro de reciclagem. Após o crime, o homem terá separado o cadáver, metendo-o depois no carro da vítima e distribuído as várias partes.



Preso há mais de um ano, foi sem explicação aparente que o homem se revelou agora como o executante do crime. Revelou ainda, segundo o jornal The Sun, que estava "demasiado bêbedo" para se lembrar do que tinha acontecido naquela noite.



Foi condenado a uma pena de 27 anos e nove meses de prisão.