Mata namorado e faz declaração de amor no Instagram

Fernando Pastorizzo morreu com dois tiros.

A argentina Nahir Galarza, de 19 anos, matou o namorado, de 21, com dois tiros. Horas depois do crime, a jovem fez uma declaração de amor a Fernando Pastorizzo, no Instagram.

"Cinco anos juntos, lutando, acabando e voltando, mas sempre com o mesmo amor. Amo-te para sempre, meu anjo", escreveu Nahir na legenda da foto onde aparece com o namorado a beijar-lhe o ombro.

Fernando Pastorizzo foi encontrado morto por um motorista de táxi, junto à sua moto, numa estrada de Gualegualychu, a 230 quilómetros de Buenos Aires, com marcas de bala nas costas e na cabeça. Quando os serviços de emergência chegaram já não havia nada a fazer.

Por ter sido a última pessoa a estar com o jovem, Nahir foi chamada a prestar declarações na esquadra de Gualegualychu. Depois de várias horas de interrogatório, e quando tudo apontava para que o pai da jovem, polícia de profissão, fosse o homicida, Nahir confessou ter sido ela a cometer o crime. A jovem, que pode ser condenada a prisão perpétua se for acusada de homicídio, aguarda agora julgamento num hospital psiquiátrico onde está internada.

De acordo com o jornal argentino La Nacion, a jovem roubou a arma de serviço do pai e usou-a para matar o namorado.

Relação marcada por confrontos

Segundo o jornal El País, a relação entre Nahir e Fernando era marcada por vários confrontos. Vários amigos do casal revelaram que a jovem já teria agredido o namorado e, no domingo anterior ao crime, Nahir e uma amiga terão mesmo agredido o jovem à saída da discoteca.