Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata prostituta que contratou para celebrar o nascimento do filho

Homem de 33 anos contratou mulheres para festa com amigos, enquanto a esposa ainda estava no hospital.

08:36

Konstantin Zaytsev, um homem de 31 anos, matou a tiro uma prostituta que contratou para a festa de celebração do nascimento do filho. O caso ocorreu na cidade de Minusinsk, na Rússia.



O proprietário de uma loja de desporto convidou uma série de amigos para o seu apartamento e pagou a três prostitutas para lá estar. Tudo isso enquanto a sua mulher, Elena Postnova, de 23 anos, recuperava do parto numa maternidade.



De acordo com o jornal The Mirror, durante a festa, Konstantin envolveu-se numa discussão com uma das prostitutas, de 22 anos, que exigia um pagamento adicional ao que tinha sido combinado por ter ficado mais tempo na festa do que era previsto.



As autoridades garantem que na sequência do conflito, o homem puxou de uma arma que tinha no bolso e lançou um tiro na cabeça da mulher, que acabou mor morrer no local.A vítima deixou um filho órfão.



Apesar das evidências apresentadas em tribunal, o homem de 31 anos continua a negar que tenha sido o autor do crime e alega que foi a própria mulher que disparou sobre si própria.