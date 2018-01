Mata sobrinha e esfaqueia a amiga por ciúmes

Mujahid Arshid estava obcecado pelas duas jovens.

15:39

Mujahid Arshid raptou, violou e matou a sobrinha devido aos ciúmes que sentia da relação amorosa que esta mantinha. O homem ainda violou e esfaqueou a amiga da familiar, mas esta conseguiu persuadir o agressor e escapar com vida. O homicida planeou o crime durante várias semanas.

Para perpetuar a ideia em mente, Arshid contratou Vicent Tappu, de 28 anos, para raptar e entregar-lhe as jovens. Com as duas raparigas em casa, amarradas e com meias dentro da boca, o homem começou por violar Celine, a sobrinha, para de seguida a esfaquear e cortar-lhe a garganta. No final, Arshid colocou a jovem de 20 anos dentro de um congelador, que comprou dois dias antes.

Após o homicídio da sobrinha, o agressor voltou a atenção para a amiga desta, cuja identidade não foi revelada devido a questões legais. "Ele começou a esfaquear-me em todo o corpo. Cortou-me no pescoço e nos pulsos", começou por explicar ao júri presente no tribunal. Segundo a vítima, foi-lhe dito que tinha apenas 10 minutos para viver e depois disso o corpo "ia apagar-se".

"Comecei a dizer-lhe as coisas que ele queria ouvir. Disse-lhe que o amava, que podíamos fugir juntos. Podíamos ser felizes e formar uma família", revelou a jovem de 21 anos. Após estas palavras, o homem fugiu da casa onde se encontrava.

A amiga conseguiu assim alertar a situação e foi salva pelo irmão do agressor. A rápida chegada ao hospital permitiu-lhe manter-se viva.

Para Crispin Aylett, promotor de justiça, este é um caso "simplesmente horrível". "Se ele não as pudesse ter, mais ninguém podia", explicou na última sessão em tribunal. Aylett ainda revelou que este considerou livrar-se do corpo das jovens colocando-os em ácido.

O homicida foi preso no hotel Holiday Inn, em Folkestone, onde estava escondido. Segundo a investigação das autoridades britânicas, Arshid inspirou-se nos crimes cometidos por John Haigh, assassino em série, que ficou conhecido como o Assassino do Banho Ácido, nos anos de 1940 no Reino Unido.