Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata três colegas de trabalho nos EUA

Há ainda três pessoas feridas que trabalhavam na mesma empresa.

Por Lusa | 01:34

O suspeito de ter disparado sobre seis pessoas nos Estados de Maryland e Delaware, nos EUA, incluindo três que morreram, já foi detido, informou a polícia.



O xerifado do condado de Harford divulgou uma mensagem na sua conta oficial na rede social Twitter, em que informou que Radee Labeeb Prince, de 37 anos, tinha sido "detido há pouco tempo, no Delaware".



A polícia especificou que Prince alvejou cinco colegas de trabalho, ao início de quarta-feira, em Edgewood, no Maryland, e depois fugiu, em automóvel, até Wilmington, no Delaware, onde matou um homem que conhecia, numa empresa de vendas e serviços automóveis.



Três dos colegas de Prince na empresa Advanced Granite Solutions, instalada no parque empresarial de Emmorton, em Edgewood, morreram e dois estão em situação crítica.



O dono da empresa Advanced Granite Solutions confirmou que o atirador e as vítimas trabalhavam para ele.



A polícia já tinha referido que Radee Labeeb Prince possui um longo registo criminal, tendo sido detido em mais de quatro dezenas de ocasiões.