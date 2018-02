Matam cachorro com 11 semanas à martelada e filmam

Jovens colocaram depois o corpo do cão no microondas.

A polícia norte-irlandesa abriu uma investigação ao caso de um cachorro que foi morto à martelada e posto em seguida num microondas.

O cão, de apenas 11 semanas, chamava-se ‘Sparky’ e foi morto em Lurgan, na Irlanda do Norte, por dois jovens, de 16 e 23 anos, que já foram detidos pelas autoridades. São acusados de maus-tratos a animais e mantêm-se sob custódia policial.

Os crimes foram filmados pelos jovens e divulgados depois nas redes sociais, incluindo no Snapchat, tendo o vídeo chegado às autoridades.

A polícia pede a qualquer pessoa que tenha informações adicionais que contacte as autoridades e quer recolher o maior número possível de fotos e vídeos partilhados pelos suspeitos.

"O que quer que tenha acontecido, é óbvio que o pequeno Sparky sofreu uma morte horrenda. Queremos chegar ao fundo da questão e garantir que o culpado é responsabilizado e sofre as consequências. Temos dois suspeitos detidos, mas precisamos de mais provas para avançar com a acusação formal", adianta um porta-voz do Serviços de Polícia da Irlanda do Norte.