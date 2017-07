Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Matam filha de três anos e tapam ferimentos com maquilhagem

Casal foi detido por suspeitas de assassinato da menor.

18:35

Um homem e uma mulher estão a ser acusados de terem assassinado a sua filha de três anos e de terem tentado, posteriormente, tapar os ferimentos da menina com maquilhagem.



O crime aconteceu na passada quinta-feira. A criança foi encontrada morta dentro de casa em Utah, nos Estados Unidos, depois de os Serviços de Emergência receberem uma chamada para acorrerem ao local, revela o Daily Mail.



Segundo os médicos que tentaram assistir a criança no local - onde acabou por morrer -, a menina apresentava feridas, escoriações e sinais de má nutrição. "Ela tinha maquilhagem por cima das feridas e das queimaduras de forma a encobri-las", revelou um dos médicos em tribunal.



Os pais, Miller Costelo, de 25 anos e Brenda Emile, de 22, que se encontram detidos preventivamente, tentaram pedir permissão à justiça para poderem comparecer no funeral da filha.