Matam filho à pancada porque entornou cereais

Criança de quatro anos foi esmurrada e agredida com sapatos.

11:05

Um menino de apenas quatro anos foi morto à pancada pela mãe e pelo padrasto, depois de ter entornado uma taça de cereais ao pequeno-almoço. Lisa Smith, de 19 anos e Keiff King, de 26, residentes no estado norte-americano da Pensilvânia, foram detidos e estão acusados de homicídio e maus-tratos infantis.

Tudo aconteceu esta segunda-feira. Segundo o que a mãe contou às autoridades, o pequeno Tahjir Smith estava a tomar o pequeno-almoço quando entornou a taça de cereais que estava a comer para o chão. Lisa diz que se zangou com a criança e a pôs de castigo no quarto.

Quando contou ao parceiro o que se tinha passado, o homem foi ter com a criança e esmurrou-a na cabeça várias vezes. Segundo a polícia, a mãe juntou-se às agressões pouco depois e o casal continuou a espancar a criança na cabeça e no tronco, com recurso a sapatos e chinelos.

O menino acabou por ficar inconsciente devido às agressões. Em pânico, o casal pôs a criança na banheira e molhou-a com água fria, mas Tahjir manteve-se inconsciente.

A mãe do menino acabou por contactar os serviços de emergência, enquanto o padrasto da criança vestiu-a e deixou-a caída à porta de casa.

Quando as autoridades chegaram encontraram o menino já morto no chão. O casal foi prontamente detido e aguarda o início do julgamento em prisão preventiva, numa altura em que se aguardam os resultados da autópsia à criança.