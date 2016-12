Matteo Renzi admite que foi um erro politizar referendo em Itália

"Perdemos em casa e isso dói", prosseguiu o político, sublinhando ainda que a Internet também teve peso na derrota da reforma constitucional.



"Deixámos a Internet para aqueles que, neste momento, são vistos pelo mundo como difusores de mensagens", afirmou Renzi, numa referência clara ao Movimento Cinco Estrelas (M5S, populista), que tem vindo a ameaçar o Partido Democrata nas intenções de voto e que reclama a realização de eleições antecipadas depois da vitória do "não" no referendo.



O M5S e o seu líder, Beppe Grillo, são particularmente ativos na Internet, um meio que utilizaram amplamente para liderar uma feroz campanha contra a reforma constitucional defendida por Renzi.



Paolo Gentiloni, que assumia a pasta dos Negócios Estrangeiros no Governo de Renzi, foi o nome escolhido para assegurar a liderança do executivo italiano.



Gentiloni, de 62 anos, tem pouco mais de um ano de mandato, dado que a atual legislatura termina no primeiro trimestre de 2018, contudo, tem vindo a aumentar de todos os lados a pressão a favor de eleições antecipadas.



O ex-primeiro-ministro de Itália Matteo Renzi admitiu este domingo que errou ao ter politizado o referendo de 04 de dezembro sobre a reforma constitucional, em que o "não" saiu vencedor com 59,5 por cento dos votos."Nós não perdemos, tivemos uma grande derrota", disse Renzi, de 41 anos, durante a assembleia-geral do Partido Democrata (centro-esquerda), a primeira que dirige após ter apresentado a sua demissão do cargo de primeiro-ministro na sequência dos resultados do referendo."Cometi um erro ao ter politizado o referendo: não consegui antecipar aquilo que aconteceu, estava errado", reconheceu o ex-chefe do Governo italiano, que era defensor da reforma constitucional e que formalizou a sua demissão a 07 de dezembro.