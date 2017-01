Mau tempo corta estradas em vários pontos de Espanha

A queda de neve provocou em Espanha o encerramento de estradas em vários pontos do país e o mau tempo colocou em alerta 16 províncias, divulgaram hoje a imprensa e as autoridades espanholas.



De acordo com o jornal El País, o mau tempo em Espanha, nomeadamente a neve, o vento e as grandes ondas, levaram as autoridades a colocar em alerta 16 províncias do país.



Por exemplo, as províncias de Huesca e Teruel sofrem com os ventos fortes que podem chegar aos 100 quilómetros por hora, além de terem baixas temperaturas e o acumular de neve.









Valencia e as Ilhas Baleares também enfrentam problemas com o mau tempo no país.



As estradas de Sancho Leza, La Rasa e Penã Hincada, em zonas de montanha e pertencentes à rede secundária de estradas de La Rioja, permanecem encerradas ao tráfego devido à neve, referiu à agência de notícias espanhola EFE o comando da Guarda Civil na comunidade de La Rioja.



A estrada LR-250, em Sancho Leza, está fechada ao tráfego entre os quilómetros 50 e 57, em Laguna de Cameros, segundos dados disponibilizados no início da manhã de hoje.



Na LR-245, em Muro de Cameros, permanece encerrada ao trânsito em La Rasa, entre os quilómetros 8 e 14, assim como na LR-232, em Peña Hincada, na região de Brieva de Cameros, entre os quilómetros 10 e 12.



Nas outras estradas secundárias em La Rioja, em la Pradilla (LR-111), em Valgñón, entre os quilómetros 0 e 5; e Montenegro (LR-333), em Viniegra de Arriba, entre os quilómetros 11 e 19, é necessário o uso de correntes nas rodas dos carros.



A situação no resto das estradas da comunidade é de normalidade, ainda que seja aconselhado a precaução devido ao gelo nas vias.



A neve obrigou também, nas última horas, a encerrar vários trechos na província de Burgos, todas da rede secundária.



Segundo dados da Direção Geral de Tráfico (DGT), estão encerradas a BU-571, em dois quilómetros entre Río Trueba a Río de la Sía, a BU-570, em cinco quilómetros entre Ríoseco e Río Trueba, e a BU-572, em oito quilómetros entre Ríoseco e Río de Lunada.



Estas estradas mantêm-se encerradas desde sábado, mas a situação melhorou, já que a neve não afeta outras estradas da Comunidade, ainda que condicione a circulação devido à formação de gelo em alguns pontos entre Burgos e Soria.



A neve também mantém fechadas quatro estradas de montanha na rede de estradas da Cantábria e obriga ao uso de correntes em automóveis em cinco vias, enquanto outras oito estradas recomenda-se circular com precaução devido ao gelo.



