May adia programa e arranque do Brexit

"Eu meti-vos nesta confusão e vou tirar-vos dela", prometeu May, que voltou a pedir desculpa aos deputados que perderam o mandato devido à sua aposta falhada em antecipar as eleições.

Theresa May poderá ser forçada a adiar a apresentação do programa do governo no Parlamento e o arranque das negociações do Brexit devido à incerteza criada pela perda da maioria parlamentar e à necessidade de negociar um acordo com os unionistas do DUP para garantir a sobrevivência do governo.Tanto o discurso da rainha no Parlamento, que marca o arranque da nova sessão legislativa, e o início das negociações do Brexit estão agendados para a próxima segunda-feira, mas fontes próximas do governo admitiram ontem que ambos poderão ser adiados, uma vez que as negociações com o DUP ainda não estão terminadas. Os unionistas terão feito várias exigências para garantir apoio parlamentar a um governo minoritário, e os conservadores poderão ter de eliminar ou suavizar alguns pontos do seu programa eleitoral para conseguirem um acordo.May parece, para já, ter afastado a hipótese de uma disputa pela liderança após o resultado humilhante nas eleições da semana passada. Boris Johnson, um dos possíveis candidatos à liderança, apelou à união e, ontem, os deputados conservadores aplaudiram a primeira-ministra na primeira reunião após as eleições.