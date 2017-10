Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

May está "otimista" sobre acordo mas admite haver "caminho a percorrer"

"A cooperação entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) não acaba em março de 2019", sublinhou a primeira-ministra britânica.

Por Lusa | 11:39

A primeira-ministra britânica, Theresa May, reconheceu esta sexta-feira, em Bruxelas, que há ainda "caminho a percorrer" nas negociações do 'Brexit', mas disse-se otimista no que respeita a conseguir um "bom acordo" pós-divórcio.



"A cooperação entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) não acaba em março de 2019", sublinhou May, numa conferência de imprensa após o final da primeira sessão de trabalhos do Conselho Europeu, que esta sexta-feira termina.



"Estou otimista no que respeita a chegarmos a um bom acordo e os restantes líderes europeus também acreditam que é possível", sublinhou.



No que respeita aos direitos dos cidadãos, a primeira-ministra britânica salientou acreditar estar "perto de um acordo" com a UE que beneficie as duas partes.



"Os cidadãos europeus deram um enorme contributo para o nosso país e, aconteça o que acontecer, queremos que eles e as suas famílias fiquem" no Reino Unido, disse.



No que respeita à Irlanda do Norte, Londres e Bruxelas concordam que o Acordo de Belfast deve ser a base de qualquer decisão, adiantando que ambas as partes concordam que "não deve ser criada uma fronteira física" com a Irlanda do Norte.



Sobre a chamada 'fatura de saída', May disse que o acerto de contas completo será integrado num acordo final sobre a futura parceria com a UE.



"No atual quadro orçamental, ninguém deve estar preocupado, no que respeita aos compromissos, estamos a analisá-los linha a linha", adiantou.



"Até dezembro [data da próxima cimeira europeia], vamos trabalhar nos temas em que estamos perto de um acordo", disse ainda.



Os líderes europeus reunidos em Bruxelas deram esta sexta-feira "luz verde" aos preparativos internos da UE a 27 para a passagem à segunda fase das negociações do 'Brexit' em dezembro, caso sejam alcançados os progressos suficientes nos próximos dois meses.