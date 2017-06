May insultada pelas vítimas do incêndio de Londres

No sábado, agravou as razões de contestação ao dar o dito por não dito e anunciar que as vítimas do fogo não serão realojadas no bairro onde viviam, onde há centenas de casas desertas, na zona mais rica de Kensington. May diz agora que serão levadas para uma zona a alguns quilómetros, mas promete reembolsá-las pelas deslocações.



O cenário piorou quando, em entrevista à BBC, foi incapaz de mostrar empatia com os que perderam tudo nas chamas.No sábado, agravou as razões de contestação ao dar o dito por não dito e anunciar que as vítimas do fogo não serão realojadas no bairro onde viviam, onde há centenas de casas desertas, na zona mais rica de Kensington. May diz agora que serão levadas para uma zona a alguns quilómetros, mas promete reembolsá-las pelas deslocações.

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7% 16.7%

16.7%



16.6% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7% 16.7%

16.7%



16.6% Muito satisfeito pub

A primeira-ministra britânica, Theresa May, recebeu este sábado um grupo de vítimas do incêndio que arrasou a Torre Grenfell, Londres, um dia depois de ser insultada e forçada a abandonar o local sob escolta policial quando visitava os sobreviventes, no bairro de Kensington.O número de mortos do fogo foi, entretanto, elevado para 58, número que inclui 30 mortos confirmados e 28 residentes dados como desaparecidos. O número de vítimas, que tende a aumentar, torna já este fogo o mais mortífero em Londres desde a Segunda Guerra Mundial.A receção dos sobreviventes em Downing Street foi uma forma de compensar o facto de só três dias após o fogo May ter ido falar com as vítimas, o que lhe valeu acusações de "cobarde".