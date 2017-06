May promete ouvir para negociar Brexit

A nova abordagem negocial de May terá um primeiro teste no Conselho Europeu de hoje em Bruxelas.

A primeira-ministra Theresa May anunciou ontem as prioridades do governo britânico para os próximos dois anos. O programa centra-se nas negociações do Brexit, com a promessa de May de ouvir os eleitores e de consultar o setor empresarial durante todo o processo."Temos de conseguir o Brexit certo. Isso significa um acordo que transponha para a prática o resultado do referendo do ano passado e que o faça com o máximo apoio público", disse May, num discurso que, como manda a tradição, foi proferido pela rainha Isabel II na cerimónia de abertura do novo parlamento.A mensagem de diálogo contrasta com a inflexibilidade de May sobre um Brexit duro antes das eleições antecipadas de dia 8. O facto de ter perdido apoio parlamentar nesse escrutínio explica a inflexão. É que May governa em minoria, pois não conseguiu ainda uma aliança de governo com os irlandeses do DUP, e o seu programa tem de ser aprovado no parlamento, no que será um verdadeiro voto de confiança ao governo.