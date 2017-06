McDonald’s acaba com patrocínio aos Jogos Olímpicos

Patrocinadora dos Jogos Olímpicos desde 1976, a McDonald’s anunciou esta sexta-feira o fim do acordo com o Comité Olímpico Internacional (COI), três anos antes do previsto.

A cadeia alimentar não participará nos Jogos que se realizarão no Japão, em 2020, contudo ainda patrocinará os Jogos de 2018 com os direitos de marketing na Coreia do Sul.

O COI avança que a McDonald’s está a procurar focar-se em ‘diferentes prioridades de negócio’ e que, por essa razão, concordaram em terminar uma parceria que durava há 41 anos.

Assim como a McDonald’s, outras empresas deixaram de patrocinar os jogos, como a Budweiser, hotéis Hilton e a empresa americana de telecomunicações AT&T.

O Comité Olímpico disse que para já não vai substituir o patrocínio que até agora era dado pela McDonald’s.

