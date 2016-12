McDonald's estuda venda do seu negócio na China

Outras empresas chinesas, como a Beijing Tourism ou o Sanpower, mostraram também interesse em investir nas operações do McDonald's no país.Para o analista do Instituto de Investigação de Marcas chinês Zhu Danpeng, o negócio seria "positivo" para a multinacional."A aquisição ajudaria muito à expansão do McDonald's em cidades de terceira e quarta linha na China e impulsionaria a sua estratégia de localização", afirmou, citado pelo China Daily.Desde que abriu o seu primeiro restaurante na China, em 1990, o 'Maidanglao' (McDonald's, em chinês), tornou-se uma das cadeias de comida ocidental melhor implementadas no país, onde tem planos para abrir 1.300 novos estabelecimentos, nos próximos cinco anos.A venda seguiria a tendência de outras grandes multinacionais, como a Coca-Cola, que está a vender as suas operações em muitos países, tentando focar-se antes em questões de marketing e na imagem global da marca.