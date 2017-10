Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Media egípcios proibidos de publicar informações sobre homossexuais

Apenas podem ser publicadas notícias para mostrar o arrependimento das pessoas pela sua orientação sexual.

01.10.17

A entidade reguladora da comunicação social egípcia proibiu a publicação de informações sobre homossexuais nos media do país, salvo se para mostrar o arrependimento das pessoas pela sua orientação sexual.



A proibição entrou em vigor no sábado, com o Conselho Supremo para a Regulação dos Media a justificar a medida com a alegação de que "a homossexualidade é uma doença e uma vergonha, pelo que é melhor ocultá-la".



Em comunicado, citado pela agência de notícias egípcia MENA, o organismo estatal insta a comunicação social a "não fazer propaganda" à homossexualidade, "até que seja erradicada" com o intuito de "preservar a moral e os valores da sociedade".



O presidente do conselho, Makram Mohamed Ahmed, insistiu que o papel dos media é "informar sobre a perigosidade da doença", numa referência à homossexualidade, "alertar para as suas consequências e não fazer propaganda".



A decisão do Conselho Supremo para a Regulação dos Media surge depois de seis homossexuais terem sido detidos, esta semana, num apartamento na capital egípcia por violação da moral, prostituição e libertinagem.



O Ministério Público ordenou que os homens sejam examinados por médicos legistas.



Na semana passada, sete homens foram igualmente detidos no Cairo, por terem exibido uma bandeira arco-íris num concerto. Um deles já tinha sido condenado a seis anos de prisão por libertinagem e incitação à libertinagem.



A lei egípcia não proíbe expressamente a homossexualidade. Contudo, são cada vez mais frequentes as acusações de práticas imorais e de prostituição que acabam em condenações a penas de prisão.



As organizações internacionais de defesa dos direitos humanos Amnistia Internacional e Human Rights Watch exigiram ao governo do Egito que acabe com a repressão dos homossexuais.