Mediador de Temer ameaçado de morte

Empresário que gravou presidente diz-se em perigo

O empresário Joesley Batista, que gravou uma conversa que compromete o presidente Michel Temer, diz-se ameaçado.



Tanto que, com autorização do juiz Edson Fachim, na véspera da divulgação da gravação Joesley fugiu com a família para os EUA, alegando estar em risco.



Também por razões de segurança, só na terça-feira anunciou que tinha voltado secretamente ao Brasil no domingo e que tinha dado novo depoimento às autoridades, voltando a ir para local desconhecido.



Além do episódio da mala, Loures foi também notícia por ter facilitado um encontro secreto entre Michel Temer e Joesley Batista, dono da JBS e suspeito de corrupção. Joesley, que colaborava com a justiça, gravou a conversa, comprometedora para o presidente, e entregou a gravação à justiça.

Num novo episódio do escândalo de corrupção que envolve o presidente Michel Temer, o ex-assessor presidencial Rodrigo Rocha Loures denunciou estar a correr risco de vida na Penitenciária da Papuda, em Brasília, para onde foi enviado no dia 7.Os advogados de Loures, conhecido como ‘o homem da mala’, por ser apanhado a receber uma mala com 147 mil € em luvas para Temer, pediram ao Supremo Tribunal (STF) a mudança do cliente para local seguro. Segundo eles, Loures corre risco de ser assassinado. Afirmam os advogados que foi ameaçado de morte na prisão e o pai dele recebeu um telefonema a avisar que o filho seria executado na penitenciária, onde um preso pode ser contratado para matar outro.O juiz Edson Fachim, responsável pela Lava Jato no STF, autorizou a transferência de Rocha Loures para uma cela na sede da Polícia Federal.