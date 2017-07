Médica em trabalho de parto ajuda paciente a ter bebé

A especialista interrompeu o processo de parto para ir ao encontro da outra mulher.

15:52

A médica Amanda Hess estava já em trabalho de parto no Hospital regional de Frankfort, no Kentucky, EUA, quando ouviu as enfermeiras a falar sobre outra mulher que estava a ter dificuldades no parto. A médica interrompeu o parto para ajudar a outra paciente.

A jovem, Leah Halliday Johnson, foi surpreendida pela médica, que colocou as dores de lado e percorreu o corredor para ajudar a jovem.

Em declarações ao The Sun, Amanda disse que "os médicos estão sempre a pensar nos seus pacientes, até quando eles próprios também são pacientes".

"Pus uma toalha a tapar o corpo e calcei umas botas, para prevenir que algum fluido se misturasse com a outra paciente, e fui até ao quarto dela", contou.

"Já sabia que ia ter de trabalhar até tarde, mas isto foi literalmente até ao ‘último segundo’", revela.

Leah acrescentou que se sentiu "muito sortuda por ter esta médica à disposição".

Amanda, médica especialista em obstetrícia e ginecologia, mais tarde deu à luz a segunda filha, Ellen Joyce.

Ambas as mães e os respetivos bebés estão bem.