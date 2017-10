Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médica mata filhos com bisturi para se vingar do marido

Vítimas mortais tinham dois e quatro anos.

11:42

Uma médica foi detida depois de ser acusada de assassinar os dois filhos bebés com um bisturi, momentos antes de tentar suicidar-se.



O duplo homicídio aconteceu na casa onde Nadia Gisella Fucilieri vivia com os filhos, em Tucumán, na Argentina. De acordo com as autoridades do país, a mulher terá entrado dentro do quarto dos filhos para os mutilar enquanto estes dormiam.



As vítimas mortais foram identificados como Pia del Rosario Martinez, de dois anos e irmão Marceliano Martinez, de quatro.



A mulher foi hospitalizada na sequência do assassinato. Uma testemunha revelou ao jornal The Sun que a médica estava a passar "um mau bocado" por se ter separado recentemente do marido.



A polícia que está a investigar o caso acredita que a motivação da mulher para matar os filhos terá sido a necessidade de vingança contra o marido e pai das crianças. Nadia está agora a receber tratamento psiquiátrico.