Médico dança com grávidas durante o parto

Fernando Guedes da Cunha faz furor nas redes sociais com método insólito para aliviar a dor.

14:36

Dançar é talvez a última coisa que uma mulher em trabalho de parto pensa em fazer, mas há um médico brasileiro que está a pôr as futuras mamãs a dançar no bloco de partos.

Fernando Guedes da Cunha, ginecologista e obstetra, tornou-se num fenómeno das redes sociais, depois de ter sido divulgado o seu método único e insólito para fazer frente às dores do parto.

O médico põe a tocar os últimos êxitos e ‘obriga’ as grávidas que acabaram de entrara em trabalho de parto a dançar com ele alguns passos específicos que, segundo o Hospital Unimed Vitória, onde trabalha Fernando, "foram desenhados para contribuir para o relaxamento da grávida e facilita o nascimento do bebé".

O primeiro vídeo foi divulgado pelo hospital e mostra o Dr. Fernando a dançar com uma paciente ao som de ‘Despacito’. Em pouco tempo contava com 250 mil visualizações só no Facebook.

O sucesso depressa saltou para outra redes sociais e, no Instagram, o médico conta com quase 40 mil seguidores, que se deliciam com as insólitas danças do obstetra com mulheres grávidas.





Os movimentos e passos de dança escolhidos envolvem agachamentos e movimentos de cintura, ombros e braços que, de acordo com as pacientes do Dr. Fernando, fazem maravilhas para aliviar as dores e o nervosismo do parto.

Num dos casos, em que a grávida dançou ‘Paradinha’, de Anitta, ao fim de dez minutos da dança o bebé já tinha nascido.