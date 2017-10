Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médico de 69 anos pedia a pacientes para lhes massajar os ovários

Circurgião homeopata está a ser acusado de assédio sexual por parte de várias mulheres.

16:48

Um médico homeopata está a ser acusado de assédio sexual por parte de várias pacientes que alegam que este ficava excitado enquanto lhes realizava determinadas terapias, nomeadamente massagens.



O médico de 69 anos, especializado em cirurgia, oferecia massagens às pacientes, alegando ter qualificações na área do Reiki.



Uma das vítimas contou em tribunal que uma das vezes que estava a ser massajada nas costas sentiu algo estranho e duro a ser pressionado contra o seu corpo. "Parecia uma ereção mas ele disse que era apenas a carteira no seu bolso das calças", revelou uma das supostas vítimas.



Outra das mulheres revelou ainda perante o juiz que o médico se ofereceu para massajar os seus óvarios durante uma das consultas. "Eu achei aquilo estranho. Tenho uma mente bastante aberta à medicina alternativa mas nunca tinha ouvido falar em massagens nos ovários. Passado alguns minutos ele pediu para eu tirar o soutien. Achei que fazia parte da técnica e por isso tirei-o. Ele tocou-me nos seis descaradamente durante três vezes. Eu não aguentei a humilhação e fui-me embora", conta a mulher ao jornal Daily Mail que por motivos judiciais prefere não se identificar.



Os factos remontam ao ano de 2015. Apesar do médico negar qualquer uma das acusações, o julgamento continua.