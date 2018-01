Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médico de ginastas dos EUA condenado

Larry Nassar foi acusado por mais de 150 mulheres. Maioria das vítimas são atletas.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:00

Após sete dias de testemunhos perturbadores das vítimas, o antigo médico da seleção de ginástica desportiva feminina dos EUA, Larry Nassar, foi condenado nesta quarta-feira a 175 anos de cadeia.



Nassar foi acusado de abusos por 156 mulheres, algumas delas medalhadas olímpicas como Aly Raisman ou Simone Biles. Nassar foi condenado por crimes cometidos, nalguns casos, sobre meninas de seis anos.



A primeira mulher a acusar Nassar publicamente, em 2016, foi a antiga ginasta Rachel Denhollander. Mas quem desencadeou a detenção inicial e a investigação foi Kyle Stephens, que telefonou para a polícia e fez a denúncia. Até agora era conhecida apenas como Vítima ZA, mas decidiu revelar a sua identidade para testemunhar no julgamento em Lansing, Michigan.



Kyle não é ginasta, é filha de amigos do médico e foi abusada repetidamente "quando ainda tinha dentes de leite", como disse em tribunal.



A juíza Rosemarie Aquilina foi a ‘estrela’ do dia final de julgamento pela forma como tratou Nassar. "Assinei a sua sentença de morte", afirmou, ignorando um pedido de desculpas do médico por "não ser sincero". Para o provar leu uma carta dele na qual acusa as vítimas de mentirem para ganhar fama e dinheiro.



A juíza perguntou, por isso, a Nassar se era culpado e ele cedeu e confirmou a confissão que fez em novembro.