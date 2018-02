Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médico de ginastas dos EUA condenado a uma terceira pena por agressão sexual

Larry Nassar enfrenta mais uma condenação entre 40 a 125 anos de prisão.

O antigo médico da seleção norte-americana de ginástica, Larry Nassar, acusado de agressão sexual a centenas de atletas, que o próprio já confessou, foi esta segunda-feira condenado a uma terceira pena de 40 a 125 anos de prisão.



Larry Nassar, de 54 anos, foi condenado no início do mês a uma pena de 40 a 175 anos de prisão num outro processo separado e num outro caso, em dezembro de 2017, foi igualmente condenado a 60 anos de prisão por crimes de pornografia infantil.



Este último processo a Larry Nassar, que já enfrenta o resto da vida na prisão, decorreu em Eaton, no Michigan, e incidiu nos assaltos sexuais cometidos pelo médico no Twistars USA Gymnastics Club, um ginásio para ginastas de elite.



Durante a sessão de sexta-feira, o pai de duas das vítimas tentou agredir Larry Nassar, após ouvir o depoimento das filhas, acabando por ser imobilizado pelas forças de segurança antes de conseguir consumar a agressão.



Mais de 260 mulheres e meninas dizem que Larry Nassar abusou sexualmente delas sob o pretexto de tratamento médico. Algumas das mulheres dizem que o abuso ocorreu há várias décadas.



Larry Nassar admitiu que molestou meninas e mulheres jovens durante o tempo em que trabalhou na Michigan State University e na equipa olímpica dos EUA, que prepara os atletas para os Jogos Olímpicos.