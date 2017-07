Diagnosticaram-lhe depressão mas afinal tem cancro terminal

Mulher em choque depois de descobrir que tem apenas dois meses de vida.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 09:24

Tina Locke, de 43 anos, natural do País de Gales, no Reino Unido, queixava-se de dores no estômago e peito, e não conseguia comer. Depois de várias consultas, os médicos diagnosticaram-lhe uma depressão e receitaram-lhe antidepressivos. Só quando o estado de saúde de Tina piorou é que foram feitos testes que comprovaram o pior: a mulher tem um cancro terminal no estômago.

Com apenas dois meses de vida, a mulher está em choque. "A maneira como ela tem sido tratada pelo Sistema Nacional de Saúde inglês é nojente. Ninguém a levou a sério porque, no início, ela parecia estar bem. Mas a Tina implorou para que lhe fizessem testes, ela sabia que algo estava errado", explica revoltado o marido da mulher, John.

Tina foi tratada para depressão, fibromialgia e ansiedade, mas na realidade tem um adenocarcinoma de células em anel de sinete, uma forma altamente maligna de cancro, já em estado avançado. Os tumores são praticamente imunes à quimioterapia e não foi dada qualquer esperança à mulher.

"Queríamos que ela fizesse tratamentos, mas disseram-nos que, na melhor das hipóteses, tinha mais uma ou duas semanas. É chocante que tenham deixado isto chegar a aeste ponto. Vou protestar e manifestar-me até que que lhe paguem o que é devido. Exijo que lhe paguem a ida à Alemanha para fazer tratamentos de imunoterapia", relata o marido de Tina.

Desesperada, a família investigou e percebeu que este tipo de tratamento, que não está aprovado no Reino Unido para cancros no estômago, pode aumentar drasticamente as hipóteses de sobrevivência do doentes com estes tumores. Na Alemanha já é aplicado nos casos de cancro gástrico.

"Já discutimos com o SNS e pedimos que saltassem as formalidades e permitissem que ela fosse tratada, mas eles recusam ajudar a Tina. Agora queremos justiça", finaliza John.

A família organizou uma página de recolha de fundos para que a galesa possa fazer o tratamento de imunoterapia na Alemanha.