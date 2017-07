Médicos encontram 200 pedras em corpo de mulher

Uma das razões é a alimentação descuidada.

Mais de 200 pedras foram removidas do corpo da mulher, identificada como Chen, de 45 anos, numa operação realizada na China, no Hospital de Guangji. Uma das razões é não tomar o pequeno-almoço regularmente.

A maior parte das pedras foram retiradas da vesícula e do fígado, onde estavam alojadas há mais de dez anos. A operação durou seis horas e meia e os cirurgiões disseram que aquele era o resultado de anos sem tomar o pequeno-almoço, a refeição mais importante do dia.



Nas imagens, podemos ver as pedras que estavam alojadas no corpo da mulher de 45 anos.

No início, a vítima começou a sentir dores abdominais, que perduraram por dez longos anos. Como tinha medo de saber o que poderia ser, nunca se dirigiu ao hospital.

Há cerca de uma semana, a dor tornou-se insuportável e teve de seguir o conselho dos médicos e ser operada.

O doctor Quan Xuwei, que liderou a operação, afirmou que "quando não se toma o pequeno-almoço, a vesícula não se consegue expandir, levando a uma acumulação da bílis", como adianta o jornal The Metro.

Consequentemente, isto leva a um colesterol e níveis de cálcio elevados.