Medida de Trump lança caos nos aeroportos dos EUA

Em vários aeroportos, manifestantes juntaram-se para protestar contra o decreto e acabaram mesmo por atrasar dezenas de voos.Foi o caso do Dulles International Airport, em Washington, do nova iorquino JFK, dodo aeroporto dedo aeroporto de Dallas/Fort Worth, no Texas, ou do LAX, o aeroporto internacional de Los Angeles, onde o protesto se intensificou no domingo e duas pessoas chegaram mesmo a ser detidas por bloquearem os acessos ao espaço.A lei foi, posteriormente, retificada para permitir a entrada de pessoas com vistos de residência e os protestos passaram, então, para os centros das cidades. Em Washington, cerca de 8 mil pessoas protestaram ora à porta da Casa Branca, ora em frente à Trump Tower, manifestando o seu desagrado para com Donald Trump.Também em Nova Iorque (Manhatthan) e Boston (Copley Square) houve novos protestos, com cada cidade a somar mais de dez mil manifestantes nas ruas, com cartazes a desafiar a decisão de Trump.Donald Trump recusa o cenário e garantiu, esta segunda-feira, que os problemas registados em aeroportos depois de ter assinado o decreto anti-imigração se deveram a uma avaria informática na Delta Airlines registada no domingo (e que provocou atrasos ou cancelamentos em 150 voos), aos protestos de rua e às críticas do senador Chuck Schumer.Após o anúncio do decreto, o senador democrata Chuck Schumer tweetou: "Correm lágrimas pela face da Estátua da Liberdade".O presidente dos Estados Unidos escreveu, no Twitter, que apenas 109 de um total de 325 mil pessoas "foram detidas para interrogatório" depois da entrada em vigor da ordem que bloqueia a entrada no país de cidadãos de sete países muçulmanos.O secretário da Segurança Interna, John Kelly, "disse que está tudo a correr bem, com muito poucos problemas. A AMÉRICA TEM DE VOLTAR A SER SEGURA!", escreveu hoje Trump no Twitter."Tentar encontrar terroristas antes de eles entrarem no nosso país não é agradável. Mas vejam o que se passa no mundo!", acrescentou.