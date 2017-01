Médium visita mulher de Lula no hospital

João de Deus, um conhecido médium brasileiro, visitou no domingo a mulher de Lula da Silva, Marisa Letícia, que permanece em coma induzido no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no Brasil.

A ex-primeira-dama brasileira sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico no dia 24 de janeiro. De acordo com o site brasileiro Veja, este é o tipo de AVC mais grave e consiste na ruptura da parede da artéria com ocorrência de hemorragia. Desde então que Marisa Letícia é mantida em coma induzido.

A mesma fonte adianta que os médicos decidiram retirar a sedação esta terça-feira para verificarem o estado de saúde da mulher de Lula da Silva.

O ex-presidente do Brasil já tinha pedido ajuda "espiritual" a João de Deus quando, em 2011, teve cancro na laringe.

O médium ficou famoso depois de aparecer numa reportagem do programa de Oprah Winfrey em 2012.

