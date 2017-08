Megaoperação policial combate roubo e tráfico nas favelas do Rio

Há cerca de 3600 militares envolvidos na megaoperação.

As forças armadas e a Polícia estadual brasileira realizam desde a madrugada deste sábado, a megaoperação Onerat, que combate o roubo de cargas e o tráfico de droga, nas principais favelas do Rio de Janeiro, no Brasil.

Esta operação marca a segunda fase da operação integrada com o governo federal e tem como objectivo cumprir 55 mandados: 40 de prisão e 15 de apreensão.



Os principais focos de atuação são nos Complexos do Lins e Camarista Méier, na zona norte do Rio de Janeiro. Também os Morros de São João, no Engenho Novo, e Covanca, em Jacarepaguá, estão a ser alvo da operação.



Segundo a Globo informa, há cerca de 3600 militares envolvidos na megaoperação, apoiados por 514 veículos.

Moradores do Complexo Do Lins disseram que já houve tiroteios e lançamento de petardos. Pelo menos um homem, cuja identificação ainda se desconhece, foi ferido e levado para o hospital.