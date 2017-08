Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meio milhão de "kits de peregrinos" à venda na Colômbia para visita do papa

Verba adquirida com a venda dos kits será para ajudar a financiar a viagem apostólica do papa ao país.

Por Lusa | 10:14

Os supermercados colombianos têm a partir deste sábado à venda mais de 470 mil "kits de peregrinos" para assinalar a visita pastoral do papa Francisco ao país, entre 6 e 11 de setembro, sob o lema "Demos o primeiro passo".



Segundo a Conferência Episcopal da Colômbia, o "kit", que inclui uma t-shirt, um gorro e uma mochila e que custará cerca de seis euros, foi desenhado para quem pretende assistir aos eventos e missas que o pontífice presidirá nas cidades de Bogotá Villavicencio, Medellin e Cartagena



Além deste 'kit' serão também colocadas à venda 330 mil pulseiras e 500 mil terços criados pela designer colombiana Mercedes Salazar.



A verba adquirida com a venda dos 'kits', segundo a Conferência Episcopal da Colômbia, será para ajudar a financiar a viagem apostólica do papa ao país.



Francisco é o terceiro papa a visitar a Colômbia depois de Paulo VI em 1968 e de João Paulo II em 1986.



Em mais 50 meses de pontificado, o Papa fez 19 viagens internacionais, nas quais visitou o Brasil, Jordânia, Israel, Palestina, Coreia do Sul, Turquia, Sri Lanka, Filipinas, Equador, Bolívia, Paraguai, Cuba e Estados Unidos da América, Quénia, Uganda, República Centro-Africana, México, Arménia, Polónia, Geórgia, Azerbaijão, Suécia, Egito e Portugal, bem como as cidades de Estrasburgo (França), onde passou pelo Parlamento Europeu e o Conselho da Europa, Tirana (Albânia), Sarajevo (Bósnia-Herzegovina) e Lesbos (Grécia).