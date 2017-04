Menina atira-se de camião em andamento para escapar a violação

Timothy Lee Marble é acusado de raptar, assaltar e assediar uma rapariga de 13 anos, em Napa, nos Estados Unidos. O homem conduziu durante quatro horas, tempo em que assediou e forçou a menor a consumir drogas.

"Ele injetou-a com metanfetaminas e puxou de uma faca e fez-lhe pequenos cortes nas pernas. Além disso escreveu o próprio nome no braço da rapariga com uma lâmina de barbear", disse Crum, um agente do departamento policial de Sonoma.

A mesma fonte explicou que o suspeito atraiu a rapariga até próprio camião, numa bomba de gasolina.

Para escapar, a menina saltou do camião em andamento onde seguia com o agressor. A criança escondeu-se nos arbustos. Entretanto, o agressor fez algo incomum: chamou a polícia.

Quando os agentes chegaram ao local, a rapariga foi ter com as autoridades e disse-lhes que tinha sido sexualmente assediada por Marble, presente no local.

A polícia disse que Lee Marble tem um longo historial de queixas por violência doméstica mas nenhum de crimes sexuais. A jovem já está em casa a recuperar do trauma.

