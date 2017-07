Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina conduz carro após pai ter ficado inconsciente

Homem sofreu uma 'overdose' de drogas enquanto estava ao volante.

Uma menina, de sete anos, salvou a vida do pai ao tomar o volante do carro, após este ter ficado insconsciente enquanto conduzia, em Brooklyn, nos Estados Unidos.



Alegadamente, o homem terá sofrido uma overdose de drogas motivo pelo qual ficou inconsciente ao volante, na passada quinta-feira, segundo avança o jornal britânico The Sun.



Ao aperceber-se, a menina saltou para o colo do pai e agarrou no volante do veículo da marca Lexus, conseguindo colocá-lo em segurança. Quando os paramédicos perguntaram à criança o que tinha acontecido, esta respondeu: "O meu pai estava a dormir, eu ia levá-lo para casa".



O pai, Eric Roman, de 37 anos, foi transportado para o hospital de Brooklyn para tratamento. De acordo com fontes policiais, foi-lhe administrado um antítodo para remover os efeitos das drogas, ainda no local.



Roman conta várias versões para explicar o sucedido, avança o jornal New York Post, e irá ser presente a tribunal para julgamento.