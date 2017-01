Menina conhece o mundo sem saber que está em estado terminal

"Está em estado terminal, foi esse o diagnóstico. Os médicos disseram que a Ciara tinha um tumor no tronco cerebral que se espalhou para o meio do cérebro. É o pior pesadelo de qualquer pai", disse o Harold em entrevista à revista norte-americana People.O casal contou à filha o diagnóstico que lhe foi feito mas não falaram sobre o tempo de vida que lhe resta, que segundo os médicos, são poucos meses.Na passada quarta-feira Ciara começou os tratamentos de radioterapia que duram seis semanas. "Estamos a tentar fazer pequenas coisas para ela ficar feliz e com um sorriso de orelha a orelha na cara", disse a mãe.Um familiar da criança criou uma página de angariação de fundos de onde provém o dinheiro para as viagens e para as despesas médicas. Já foram arrecadados mais de cem mil euros.