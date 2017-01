Menina conquista YouTube a cantar músicas de desenhos animados

Claire Ryann tem apenas quatro anos mas já é uma estrela da internet. A menina e o pai são os protagonistas de uma conta no YouTube com o nome de Claire and The Crosbys – Claire e os Crosbys – e cada vídeo que colocam, com Claire a cantar uma música de desenhos animados da Disney.

A última canção foi publicada esta semana e trata-se de uma música do filme Toy Story: You’ve Got a Friend In Me – Sou Teu Amigo Sim, na versão portuguesa. Este vídeo conta com mais de quatro milhões de visualizações no YouTube.