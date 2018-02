Menina da meteorologia mais sexy do mundo faz seguro ao rabo

Atributos de Sol avaliados em 80 mil euros.

13:46

Chama-se Sol e não podia ter uma profissão mais indicada. A argentina Sol Perez, de 24 anos, é conhecida como a menina da meteorologia mais sexy do mundo e a sua fama vai muito além do seu país natal, especialmente através das redes sociais. A jovem, famosa pelas curvas de sonho, decidiu agora fazer um seguro para o seu rabo, no valor de 80 mil euros.

Sol é apresentadora no canal TyC Sports e conta com largos milhões de seguidores nas redes sociais. A jovem não se coíbe de publicar fotografias sensuais e delicia os fãs com imagens do seu corpo trabalhado e traseiro tonificado. É precisamente esta última parte do seu corpo que mais elogios reúne, pelo que Sol decidiu que era altura de "protegê-lo de todos os riscos".

A jovem admite que passa grande parte do seu tempo no ginásio a treinar e a levantar pesos, para manter as suas já famosas curvas. "Sigo um regime de treinos muito intenso. Mas eu gosto da cultura do fitness e do ambiente dos ginásios. Não quer dizer que me mostre no ginásio, como é moda, prefiro mostrar os resultados, o que sei que os outros querem ver", justifica Sol.

Recentemente Sol Perez recebeu 275 mil euros pela participação em sete espetáculos na ‘Isla Encantada’, em que seduziu como apresentadora. Agora, preocupada com as curvas que tanto trabalho lhe dão, Sol tem a garantia de que, caso sofra um acidente ou algo aconteça ao seu rabo, recebe 80 mil euros.

Sol segue assim o exemplo de outras estrelas internacionais. Heidi Klum tem um seguro para as pernas de 1,7 milhões de euros, assim como o português Cristiano Ronaldo, que tem as pernas cobertas por um seguro de mais de 130 milhões, segundo a revista Time.