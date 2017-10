Menina de 10 anos é a primeira criança a sobreviver a cancro raro

Menor é a mais jovem paciente a ser diagnosticada com cancro da mama.

Chrissy Turner, de dez anos, é a vítima mais jovem a sobreviver a um cancro raro conhecido por carcinoma secretor da mama. A mãe da menina encontrou um nódulo no peito direito da criança e levou-a ao hospital onde lhe foi diagnosticada a doença.



Em 2015, a menina ainda nem tinha comprado o seu primeiro soutien quando foi sujeita a uma mastectomia onde removeu todo o tecido do peito direito, de forma a prevenir a progressão do cancro, em Utah, nos EUA.

Segundo o jornal Metro, foi a mãe que se apercebeu do nódulo no peito de Chrissy, devido à importância que esta doença tem na vida da família. Annette e Troy Turner, pais da criança, já tiveram de lutar contra o cancro: o pai teve um linfoma e a mãe um cancro no colo do útero.

"Sinceramente, com tudo o que temos passado, ela está a aguentar bastante bem", contou Annette enquanto a filha estava em tratamentos. "Temos todos uma história com o cancro, está associado a nós", acrescentou.

A mãe de Chrissy teve de lhe explicar que só uma das suas mamas iria crescer, mas a menina não mostrou muita preocupação. A verdade é que a criança terá de lidar com uma reconstrução mamária enquanto os colegas vão entrar na puberdade e vão desenvolver-se naturalmente.

A família criou uma página para quem quiser doar dinheiro para ajudar a pagar os tratamentos de Chrissy.