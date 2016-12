Menina morre em avião na noite de Natal

Uma menina de 10 anos morreu na noite de Natal, a bordo do vôo AC-868 da Air Canada, informa este domingo a imprensa canadiana.



Segundo a companhia aérea canadiana, o voo fazia a ligação entre Toronto e Londres (Inglaterra) e foi desviado para Shannon (Irlanda), quando estava em Mayo (oeste da Irlanda) após a menina ter tido um "problema médico".



Depois de aterrar na Irlanda, as equipas de emergência médica deslocaram-se ao aparelho.





Segundo a Air Canada, as autoridades médicas locais "declararam a menina morta".Entretanto, o 'Irish Sun' revelou que o piloto tinha comunicado que se encontrava a bordo uma criança com uma "paragem cardíaca".A nacionalidade da menina não foi revelada.O Boing 7-87 com 230 passageiros a bordo, seguiu mais tarde para Londres.