Menina de 11 anos morreu no ataque em Estocolmo

Uma das vítimas do ataque com um camião que fez quatro morto em Estocolmo na sexta-feira é uma rapariga de 11 anos. Este domingo, foi revelado que a menor é uma das vítimas de nacionalidade sueca. Estava na Drottninggatan à hora do atentado, onde tinha chegado de autocarro, depois de sair das aulas.



A mãe procurava desesperadamente saber do seu paradeiro, e fez apelos no Facebook a quem pudesse tê-la visto. O caso acabou por ter o desfecho mais terrível.

Este domingo soube-se que, para além desta menina sueca, as outras três vítimas mortais são um cidadão belga, um sueco e outro britânico.



"Nós confirmámos as identidades das pessoas que morreram e as suas famílias já foram informadas", declarou o responsável da polícia de Estocolmo, Jan Evensson, em conferência de imprensa.







A única vítima identificada pelo nome até ao momento é Chris Bevington, cidadão britânico de 41 anos. A família divulgou uma pequeno comunicado este domingo. "Estamos todos devastados pela morte trágica do nosso talentoso, apaixonado e carinhoso filho", escreveu o pai, John Bevington, numa nota divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido. Chris tinha 41 anos e é descrito como "um pai dedicado". O ministro belga dos Negócios Estrangeiros já tinha, entretanto, confirmado a morte de um cidadão do país. "Infelizmente, perdemos um compatriota no atentado de Estocolmo. Envio as minhas condolências aos seus familiares e entes queridos", referiu Didier Reynders no seu perfil do Twitter. Em declarações aos meios de comunicação belga, Reynders referiu que as autoridades suecas levaram 48 horas para identificar a vítima e acrescentou que recebeu a confirmação na manhã deste domingo.



Suspeito ia ser expulso da Suécia

As autoridades suecas divulgaram este domingo que o suspeito da autoria do atentado - um homem de 39 anos do Uzebequistão - tinha pedido autorização de residência no país, o que lhe foi recusado. O homem estaria prestes a ser expulso do país, onde vivia com a mulher e quatro filhos. O pedido de residência foi feito em 2014, mas a decisão negativa só chegou em 2016.



Estava a decorrer o processo de deportação, tanto que, em fevereiro, a polícia tentou localiza-lo para tal, mas não o encontrou na morada indicada.









