Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de 12 anos grávida após sexo com menor

Havia suspeitas, agora desfeitas, de que tinha sido vítima de violação.

18:37

Um menina espanhola de 12 anos fez sexo consentido com um rapaz de 14 e ficou grávida. A criança entrou esta quarta-feira num hospital da cidade de Murcia e havia suspeitas, agora desfeitas, de que tinha sido vítima de violação.



As informações, avançadas pelo El País, revelam que a jovem entrou na unidade hospitalar com dores de estômago. Mais tarde, os médicos perceberam que a menina estava grávida.



Tendo em conta a idade dos envolvidos no caso e, uma vez que as relações foram mantidas com consentimento de ambos os intervenientes, não vão ser levantados quaisquer processos policiais ou judiciais.



Para haver este tipo de intervenção, os menores teriam de ter mais de 14 anos. Assim, são ainda considerados inimputáveis.



A menina já teve alta do hospital.