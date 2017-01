Katelyn Nicole Davis, de 12 anos, natural de Cedartown, no estado norte-americano da Georgia, chocou as redes sociais ao transmitir o seu suicídio em direto na plataforma Live.me. O vídeo foi depois posto a circular também no Facebook. A menina fazia transmissões regulares em direto, nas quais acusava o padrasto de abusar verbal, física e sexualmente dela diversas vezes. Terá sido esse o motivo que levou a jovem a enforcar-se.

Menina de 12 anos transmite suicídio em direto nas redes sociais

O vídeo, de 45 minutos, mostra Davis no quintal de casa, com uma corda ao pescoço, a pedir desculpa à família e a dizer adeus, antes de dar um pontapé no balde que a suportava. Momentos depois ouve-se a família em pânico a gritar pela norte-americana.

O vídeo foi transmitido no dia 30 de dezembro mas, entretanto, tornou-se viral nas redes sociais. A polícia quer proibir a dissimulação do vídeo e já pediu a diversas plataformas que apagassem o vídeo explícito do suicídio de Katelyn Nicole Davis.

Katelyn já tinha expressado diversas vezes pensamentos suicidas. "Não tenho pai. Tenho um "pai", um padrasto, que me tentou violar. Ele diz-me que eu me devia enforcar porque não valho nada. Ele diz-me que eu não valho nada, que sou uma p*** sem valor", diz a jovem em lágrimas num vídeo que transmitiu três dias antes de se suicidar. A menina tinha sido obrigada a passar o Natal com o padrasto e afirmou que não queria, porque não o conseguia perdoar pelo que lhe tinha feito.

"Sinto-me horrível, só me apetece enforcar-me. Atar um cabo à ventoinha do teto, depois ao meu pescoço e saltar. Cumprimentar a morte. É isso que me apetece", disse Katelyn Nicole Davis num vídeo feito na noite de 27 de dezembro.

Três dias depois enforcou-se no quintal. De acordo com as autoridades, já se tinha iniciado uma investigação ao padrasto da menina, sobre as acusações de abusos sexuais que, até ao momento, ainda não foram confirmados.

O que achou desta notícia?







90.9% Muito insatisfeito

90.9% 2.3%

2.3% 2.2%

2.2% 2.3%

2.3% 2.3% Muito satisfeito