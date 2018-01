Menina de 13 anos envia foto nua porque "é o que Kim Kardashian faz"

Mãe da menor ficou horrorizada ao descobrir imagens de nudez enviadas pela filha.

Uma menina de 13 anos enviou uma série de imagens de nudez a um rapaz e, quando foi ‘apanhada’ pela mãe justificou-se: "É o que a Kim Kardashian faz".

O caso foi denunciado pela empresária, modelo e atriz norte-americana Jessica Cunningham, que é amiga da mãe da menor.

"Recebi uma mensagem de uma amiga a dizer-me que a filha dela, de 13 anos, tem estado a enviar fotografias inapropriadas para rapazes. Quando a mãe lhe perguntou o porquê, ela respondeu ‘É o que a Kim Kardashian faz’. E isso assustou-me, porque tenho três filhas", escreveu Jessica nas redes sociais, marcando Kim Kardashian na publicação.

A empresária respondeu ainda a outras questões sobre o caso. "É uma menina normal, amorosa. Anda no 9.º ano e nunca deu problemas. A mãe ficou em choque, horrorizada. Pessoas como Kim, que têm os holofotes da fama e tantos seguidores, têm que ser mais responsáveis com o que postam", considera Jessica.

"A ética de trabalho da Kim, os projetos, as atividades dela e outros elementos são muito inspiradores para as jovens. Mas com as redes sociais tão acessíveis, não devemos por os jovens em risco e a pensarem que o que importa é apenas a beleza e a nudez", defende a modelo e atriz.

No seu blog, Jessica explicou melhor a sua posição. "Não estou a dizer ou sugerir que sou contra sessões fotográficas em lingerie ou de nudez total. O que estou a dizer é que, como influência para os jovens, temos que ter responsabilidade