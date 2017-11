Menina de 14 anos obrigada a prostituir-se para 20 homens

Três jovens drogaram e forçaram a adolescente a fazer-se passar por maior de idade.

13:07

Três jovens drogaram e forçaram uma adolescente de 14 anos a prostituir-se para 20 clientes, em Inglaterra. Os arguidos foram considerados culpados de ofensas físicas e exploração sexual. O caso aconteceu em 2015, mas só agora é que o julgamento começou.

Jake Cairns, Jack McInally e Brandon Sharples publicaram fotografias íntimas de uma menina de 14 anos num site de prostituição. Os homens drogaram-na e fizeram-na passar por maior de idade.

A polícia das West Midlands acredita que a adolescente esteve presa numa casa em Conventry, em Inglaterra, durante cinco dias. O alerta de desaparecimento foi dado depois da menina ter sido raptada de casa da mãe. A menina foi obrigada a ter relações sexuais com 20 clientes.

Quando as autoridades encontraram a casa onde os agressores esconderam a vítima, a menina estava a tentar escapar por uma das janelas do primeiro andar, apenas com roupa interior vestida.

O ADN recolhido pelos investigadores da roupa da cama onde a adolescente dormia com os clientes, correspondia a cinco homens diferentes, incluindo um dos três jovens.

Na semana passada, um júri do tribunal de Warwick considerou os três jovens, com idades entre os 20 e os 21 anos, culpados de facilitar a exploração sexual de crianças. Um deles foi ainda acusado de fazer circular imagens sexuais de menores.

"Estes três jovens estavam envolvidos na chocante exploração de uma jovem menina. Fizeram dinheiro, forçando-a a ter sexo com estranhos", contou um dos membros do júri do tribunal.

A sentença final só será conhecida em janeiro de 2018.