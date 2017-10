Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de 3 anos desaparece depois de ficar na rua como castigo

Pai adotivo castigou a criança obrigando-a a ficar sozinha no terreno da casa.

11:47

Uma menina de três anos desapareceu este fim-de-semana depois do pai adotivo a ter obrigado a ficar fora de casa, em Richardson, Texas, EUA.



Sherin Mathews não quis beber um copo de leite, por volta das três horas da manhã de sábado e o pai decidiu metê-la junto a uma árvore no quintal. Quando voltou, supostamente 15 minutos depois, a criança já tinha desaparecido.



A polícia lançou o alerta no Facebook e explicou que a menina sofre de problemas de desenvolvimento e comunicação. "Estamos à procura de uma criança de três anos. Sherin Mathews foi vista pela última vez pelo pai, no quintal da família", pode ler-se.



A menina estava de pijama e de chinelos quando desapareceu. O pai só avisou a polícia cinco horas depois de se aperceber que a menina tinha desaparecido o que alertou as autoridades po se tratar de "uma resposta anormal em caso de desaparecimento de um filho", avança a ABC.



O homem foi detido por ter abandonado a filha mas já foi libertado sob fiança.