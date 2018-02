Menina de 6 anos mordida por cobra venenosa enquanto dormia

Animal cuspiu veneno para os olhos da mãe da criança, que ficou cega.

A pequena Mikayla-Sue Grove, de apenas seis anos, acordou durante a noite a chorar e a queixar-se de dores de dentes. Quando os pais chegaram ao quarto da criança, descobriram que afinal a verdadeira causa do problema era uma cobra venenosa que estava no quarto da menina.

Tudo aconteceu em casa da família, em Ballito, na África do Sul. Ao apercebere-se do réptil no quarto das duas filhas o pai, Ludwig, e a mãe, Inge, tentaram imediatamente salvar Mikayla-Sue e Izabella. Mas enquanto Ludwing conseguiu pegar nas crianças ao colo, a cobra virou as suas atenções para a mãe das meninas e cuspiu-lhe veneno nos olhos, deixando-a temporariamente cega.

A cobra foi identificada mais tarde como sendo uma cobra cuspidora moçambicana, que literalmente cospe veneno da ponta das presas afiadas.

O pai levou imediatamente a família ao hospital, que felizmente ficava a 15 minutos de casa. No caminho, Inge foi sempre a lavar os olhos com água e ao mesmo tempo a tentar que a filha não asfixiasse, devido aos efeitos do veneno.

Ao chegar ao hospital os médicos levaram a menina para as urgências, uma vez que a garganta de Mikayla-Sue estava a fechar rapidamente e não a estava a deixar respirar. Também conseguiram salvar a visão a visão da mãe.

Mikayla-Sue passou o resto do dia seguinte a receber 17 doses de anti-veneno, ao longo de mais de 12 horas. Agora, mãe a filha estão a recuperar nos cuidados intensivos.

"A Mikayla está muito melhor. Ainda está um pouco inchada, mas já respira sem tubos, reponde a estímulos e abre os olhos. Os médicos asseguram que ela está fora de perigo, mas só nos próximos dias é que vamos saber a extensão das lesões nos tecidos", conta o pai da menina aos meios de comunicação locais.