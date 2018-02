Menina de 7 anos morre com spray desodorizante após ver vídeo na net

Uma brincadeira perigosa difundida na Internet teve o desfecho mais terrível para uma menina brasileira de 7 anos. Adriley Gonçalves, estava em sua casa em São Bernardo do Campo, nos arredores de São Paulo, quando encontrou, na Internet um vídeo sobre o chamado 'Desafio do Desodorizante'.





No último sábado, 3 de fevereiro, resolveu experimentar inalar o spray, diretamente dirigido para a sua boca. Conta o site Extra, da Globo, que os efeitos foram imediatos.